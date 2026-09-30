REAL SOCIEDAD-HEARTS (4-0)

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Goles del partido de vuelta entre la Real y el Hearts (4-0)

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18:00 - 20:00

Celebración de gol de Ainhoa Marín. Foto: Real Sociedad Femenino

Euskaraz irakurri: Realaren eta Heartsen arteko itzuliko partidako golak (4-0)
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Última actualización

La Real Sociedad ha ganado 4-0 a Hearts en el partido de vuelta de la Copa de Europa, en Zubieta. Laura Camino, Paula Fernández, Ainoa Campo y Ainhoa Marín han sido las goleadoras del equipo txuri-urdin.

La Real Sociedad golea a los Hearts bajo la lluvia, y se clasifica para los octavos de final de la Copa de Europa (4-0)
Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas UEFA Europa Cup 2026-2027

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