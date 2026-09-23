Heart of Midlothian vs REALA (0-0)
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Nahia Aparicio: “Gola falta da, gauzak aldatu behar ditugu hor”

Iragarkia
Nahia Aparicio
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak hutsean berdindu du Heart of Midlothianen aurka Europa Kopako bigarren sailkatze kanporaketako joaneko partidan. Gorka Alvarez entrenatzaileak argi esan du “aurpegia baino gehiago” ari direla erakusten eta “nagusi” izan direla partidan. Bai Alvarezek bai Apariciok badakite arazoa non dagoen: “Gola falta da”. 

Realak berdindu egin du Heart of Midlothianen aurka Edinburgon, Europa Kopan (0-0)
Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak UEFA Europa Cup 2026-2027

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