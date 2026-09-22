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Gorka Alvarez eta Nahia Aparicio, Heart of Midlothian-Reala partidaz: “Aukera bat da, guretzat”
Realak, asteazkenean, 20:00etatik aurrera, Edinburgon, Europa Kopan Heart of Midlothianen aurka jokatuko duen kanporaketako joaneko partida izango du. Aurreko egunean, prentsaurrekoan, Zubietan, Gorka Alvarez entrenatzaileak eta Nahia Aparicio futbolariak hitz egin dute.
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