EUROPA KOPA

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Gorka Alvarez eta Nahia Aparicio, Heart of Midlothian-Reala partidaz: “Aukera bat da, guretzat”

Iragarkia
Gorka Alvarez eta Nahia Aparicio (Reala)
18:00 - 20:00
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Realak, asteazkenean, 20:00etatik aurrera, Edinburgon, Europa Kopan Heart of Midlothianen aurka jokatuko duen kanporaketako joaneko partida izango du. Aurreko egunean, prentsaurrekoan, Zubietan, Gorka Alvarez entrenatzaileak eta Nahia Aparicio futbolariak hitz egin dute. 

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