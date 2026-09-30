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La Real busca el pase a octavos contra el Hearts, tras el empate de la ida en Escocia

El encuentro de vuelta del equipo txuri-urdin ante el conjunto escocés se podrá seguir en directo por streaming en kirolakeitb.eus, así como por televisión, en ETB1.
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Imagen de archivo del encuentro de ida
Euskaraz irakurri: Realak final-zortzirenetarako txartela lortu nahi du Heartsen aurka, joaneko partidan Eskozian berdindu ostean
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Última actualización

La Real Sociedad recibe la visita del Hearts of Midlothian escocés en Zubieta, en el partido de vuelta de segunda ronda de clasificación de la Europa Cup, a partir de las 19:00 horas.

El conjunto de Gorka Álvarez buscará pasar a octavos en casa, tras el empate a cero de la ida en Edimburgo. Aunque demostraron ser superiores, las donostiarras no lograron marcar. Según explicó Cecilia Marcos en rueda de prensa, esa será la clave para lograr pasar a la siguiente fase. 

El partido de este miércoles llega tras su derrota liguera ante el Real Madrid (3-5), que ha llevado a las donostiarras a ocupar una preocupante situación clasificatoria en puestos de descenso.

Las txuri urdin afrontan ahora este nuevo encuentro con la baja de Carlota Chacón, lesionada de gravedad en el partido de ida de esta eliminatoria. 

Fútbol Zubieta Real Sociedad Mujeres deportistas UEFA Europa Cup 2026-2027

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