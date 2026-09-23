EUROPA KOPA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Realak emaitza ona eskuratu nahi du Edinburgon, Heart of Midlothianen aurkako kanporaketako joaneko partidan

Talde txuri-urdinak, asteazkenean, Eskoziako txapelduna izango du aurkari, Europa Kopako bigarren sailkatze kanporaketan. Gorka Alvarezen taldeak ezin izan dio ondo ekin Moeve F Ligari, baina nazioarteko txapelketa aukera bikaina da egoerari buelta ematen hasteko. 

Realeko neskak

Realak Eskozian ekingo dio Europa Kopari. Argazkia: EITB.

KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Heart of Midlothianen aurka jokatuko du asteazkenean, Edinburgon, 20:00etatik aurrera, 2026-2027 denboraldiko Europa Kopako bigarren sailkatze kanporaketan, joaneko partidan. Final zortzirenetarako txartela jokoan, Eskoziako txapeldunak eta euskal taldeak, hala, kanporaketa abiatuko dute; Realak txapelketan aurrera egitea du helburu, eta, gainera, hori lortuz gero, zaila izaten ari den denboraldi-hasierari buelta ematen hasiko litzaioke.

Testuinguru horretan, Realak Eskozian ekingo dio txapelketa berri honi. Txuri-urdinak Txapeldunen Ligatik iritsi dira Europa Kopara; izan ere, Europa mailako txapelketarik nagusienean, Realak ezin izan zuen Chelsea kanporatu, ondo baino hobeto lehiatu zen arren.

Europa Kopan, aurkari handiak ditu Realak; besteak beste, Feyenoord, Ajax, Wolfsburgo edo Sporting Lisboa. Denak izango dira kanporaketa honetan lehian; Reala hori bere alde jartzen ahaleginduko da, eta, hala, errazagoa litzateke astebete barru Zubietan sailkatzea eskuratzea. 

Futbola Emakume kirolariak UEFA Europa Cup 2026-2027 Real Sociedad

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X