Realak emaitza ona eskuratu nahi du Edinburgon, Heart of Midlothianen aurkako kanporaketako joaneko partidan
Talde txuri-urdinak, asteazkenean, Eskoziako txapelduna izango du aurkari, Europa Kopako bigarren sailkatze kanporaketan. Gorka Alvarezen taldeak ezin izan dio ondo ekin Moeve F Ligari, baina nazioarteko txapelketa aukera bikaina da egoerari buelta ematen hasteko.
Realak Heart of Midlothianen aurka jokatuko du asteazkenean, Edinburgon, 20:00etatik aurrera, 2026-2027 denboraldiko Europa Kopako bigarren sailkatze kanporaketan, joaneko partidan. Final zortzirenetarako txartela jokoan, Eskoziako txapeldunak eta euskal taldeak, hala, kanporaketa abiatuko dute; Realak txapelketan aurrera egitea du helburu, eta, gainera, hori lortuz gero, zaila izaten ari den denboraldi-hasierari buelta ematen hasiko litzaioke.
Testuinguru horretan, Realak Eskozian ekingo dio txapelketa berri honi. Txuri-urdinak Txapeldunen Ligatik iritsi dira Europa Kopara; izan ere, Europa mailako txapelketarik nagusienean, Realak ezin izan zuen Chelsea kanporatu, ondo baino hobeto lehiatu zen arren.
Europa Kopan, aurkari handiak ditu Realak; besteak beste, Feyenoord, Ajax, Wolfsburgo edo Sporting Lisboa. Denak izango dira kanporaketa honetan lehian; Reala hori bere alde jartzen ahaleginduko da, eta, hala, errazagoa litzateke astebete barru Zubietan sailkatzea eskuratzea.