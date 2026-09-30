REALA-HEARTS (4-0)
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Ainoa Campo: “La victoria es ese punto que nos faltaba; tenemos que disfrutarla mucho”

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Euskaraz irakurri: Ainhoa Moraza: “Joko aldetik beraiek baino gehiago izan gara; merezita irabazi dugu”
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La Real ha sido superior al Hearts durante todo el partido de vuelta de la Europa Cup, disputado en Zubieta. A diferencia del de ida, hoy el balón ha encontrado la red y el partido ha terminado 4-0.

La Real Sociedad golea a los Hearts bajo la lluvia, y se clasifica para los octavos de final de la Copa de Europa (4-0)
Los goles del partido de vuelta entre la Real Sociedad y los Hearts (4-0)
Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas UEFA Europa Cup 2026-2027

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