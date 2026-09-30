¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Ainoa Campo: “La victoria es ese punto que nos faltaba; tenemos que disfrutarla mucho”
La Real ha sido superior al Hearts durante todo el partido de vuelta de la Europa Cup, disputado en Zubieta. A diferencia del de ida, hoy el balón ha encontrado la red y el partido ha terminado 4-0.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Goles del partido de vuelta entre la Real y el Hearts (4-0)
EN DIRECTO
Hace min.
La Real golea al Hearts bajo la lluvia y se clasifica para la siguiente ronda (4-0)
EN DIRECTO
Hace min.
La Real busca el pase a octavos contra el Hearts, tras el empate de la ida en Escocia
EN DIRECTO
Hace min.
Cecilia: “Cara al gol nos está costando, pero con el trabajo que hemos hecho lo tenemos todo como para disfrutar”
EN DIRECTO
Hace min.
Derrota del Sanse contra el Ceuta (3-1), tras quedarse con nueve
EN DIRECTO
Hace min.
La Real Sociedad se queda sin puntos frente al Real Madrid en un disputado encuentro (3-5)
EN DIRECTO
Hace min.
Carlota Chacón sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha
EN DIRECTO
Hace min.
Nahia Aparicio: “El equipo está generando ocasiones, pero falta el gol"
EN DIRECTO
Hace min.
La Real sigue negada y no pasa del empate ante el Hearts escocés en Edimburgo (0-0)
Cargar más