Barrenek luzapenean eman dio garaipena Realari Mestallan, eroa izan den partidan (2-3)
Euskal taldea nagusi izan da Valentziaren zelaian, baina bigarren zatian asko sufritu du. Luka Sucicek, lehen zatian, aurretik jarri du Reala, eta, bigarren zatian, Mayolek banakoa egin du; Solerrek, penaltiz, 1-2koa egin du; Beitiak, bere atean, 2-2-2koa egin du; eta Barrenek, 91. minutuan, gol erabakigarria sartu du, 2-3koa.
Realak Valentzia garaitu du, 2-3, Mestallan, 2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligako zazpigarren jardunaldian, igande gauean. Zoroa izan den eta emozio handiko amaiera izan den partidan, Luka Sucicek, lehen zatian, aurretik jarri du Reala, eta, bigarren zatian, Mayolek banakoa egin du; Solerrek, penaltiz, 1-2koa egin du; Beitiak, bere atean, 2-2-2koa egin du; eta Barrenek, 91. minutuan, gol erabakigarria sartu du, 2-3koa. Ondorioz, sailkapenean, Realak hamar puntu ditu, eta zortzigarren postuan dago.
Rino Matarazzok, hasierako hamaikakoan, Remiro kokatu du atepean, Aramburu irten da atzealdeko eskuin hegalean, Gorrotxa aritu da zelai erdian, eta Ochieng erasoan. Soler eta Guedes Valentziako jokalari ohiak ere zelairatu dira hasieratik. Realak, gutxienez Ligan, Mestalla historikoan jokatu duen azken partidan, lehen gol aukera euskal taldeak sortu du, Beitiak egindako bi errematetan, Solerrek falta bat aterata. Valentziaren erantzuna segituan iritsi da, kontraeraso batean; Javi Guerrak oso gutxigatik ez du errematatu.
Realak ondo ekin dio partidari, bizi erasoan. Ematen zuen Valentzia urduri zegoela, ez zebilela eroso. 23. minutuan, Sucic, oso trebe, arean modu arriskutsuan sartu da. Reala ondo zen iristen aurkariaren areara, eta zuloak ari zen topatzen. Hala zihoan neurketa, 25. minutua jokoan zegoela, eta Sucicek gol ikusgarria sartu du orduan: Aramburuk eskuinaldetik erdiratu du, Ochiengek Sucic ikusi du eta orpoz eman dio baloia, eta kroaziarrak, ezkerkada bikain baten bidez, txokoan jarri du. 0-1ekoa izan da.
Golak konfiantza eman dio Realari; Gipuzkoako taldeak guztiz hartu ditu zelai erdia eta kontrola. Danjuma zen Valentziako jokalaririk arriskutsuena, bai eta Javi Guerra, azken hori abiadura handikoa. Lehen zatiko azken txanpan, Realak zenbait aldiz lapurtu du baloia areatik gertu, eta, kontraerasoan, bigarren gola sartzeko aukera izan du, bereziki Mikel Oyarzabalen jokaldi batean; Jon Martinek, korner batean, buruz, oso gutxigatik ez du egin 0-2koa. Atsedenaldian, pentsatzeko modukoa zen 0-1koak ez zuela behar bezala islatzen Realak erakutsitako nagusitasuna.
Bigarren zatia hasi eta berehala, lehenengo minutuan, Realak beste bitan ostu du baloia atetik hurbil. Valentzia, dena den, lehen zatian baino hobeto irten da berdegunera; bazirudien Oscar Sanchezen taldea jokoa nolabait orekatzeko moduan egon zitekeela. Ochiengek jarraitzen zuen arrisku handia sortzen, bai eta Sucicek ere; kroaziarrak, 56. minutuan, pase ezin hobea eman dio Oyarzabali, eta kapitainak oso gutxigatik ez du sareetara bidali.
Hain zuzen ere une horretan, Aaron Mayolek, jaurtiketa bikain bat eginda, banakoa sartu du. Valentziako jokalari gaztearen jaurtiketa, lehen zatian Sucicenak ere egin duenez, txokotik sartu da. Ochiengek 1-2koa izan du, berdegunea utzi aurretik; izan ere, Barrene sartu da haren ordez, eta Oskarssonek Oyarzabalen tokia hartu du.
Otorbi, Mayol eta Danjuma mehatxuak ziren, Realarentzat. Neurketa bizi-bizia zen, eta bi taldeek zituzten aukerak, bigarren zati horretan. 75. minutuan, Valentziaren arean, Yangel Herrera Javi Guerra baino azkarrago ibili da, eta azken horrek penaltia egin dio Herrerari. Carlos Solerrek hartu du jaurtitzeko erantzukizuna, eta Realeko jokalariak, Mestallan bisitari gisa jokatu duen aurreneko norgehiagokan, 1-2koa sartu du.
84. minutuan, Luken Beitiak, Aimar gaztearekin lehian zebilen jokaldi batean, nahi gabe Remiroren sareetara bidali du baloia. Jokaldi oso polemikoa izan da, bi arrazoirengatik: lehenik, jokaldiaren hasieran Valentziako jokalariak, alboko sakea egin duenean, berdegunea zapaldu baitu; eta, halaber, Aimarren posizioa oso zalantzagarria izan baita. Munuera Montero epaileak, hainbat minutuz berrikusi ostean, balekotzat eman du gola.
Baina Realak berdinketa hori baino gehiago merezi zuen, askoz ere gehiago. Luzapenean, Barrenek, beste gol eder bat sartuta, 2-3koa sartu du, area barrutik egindako jaurtiketa ikusgarri batean.
Eroa izan den amaieran, Remirok, geldiketa ikusgarria eginda, 3-3koa saihestu du, eta Oskarssoni txartel gorria atera dio epaileak, protesta egiteagatik. Azkenean, Realak hiru puntu bikain eskuratu ditu, beste behin hiru gol sartuta, eta partida osoan inoiz amore eman gabe.