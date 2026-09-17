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Reala-Bournemouth partidaren laburpena (1-2)
Realak 1-2 galdu du Bournemouth talde ingelesaren aurka Europa Ligaren estreinakoan. Lehen zati kaskarrak zigortu ditu txuri-urdinak, aurkaria baino askoz gutxiago izan baitira. Atsedenaldiaren ostean, Matarazzoren mutilak suspertu egin dira, eta dena jarri dute neurketa iraultzeko, baina ez dute asmatu berdinketaren bigarren gola egiteko garaian.
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