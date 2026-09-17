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Reala-Bournemouth partidaren laburpena (1-2)

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 17/09/2026.- El delantero del Bournemouth Justin Kluivert (i) juega un balón ante Sergio Gómez, de la Real, durante el partido de la Liga Europa que Real Sociedad y Bournemouth disputan este jueves en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Argazkia: EFE
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Realak 1-2 galdu du Bournemouth talde ingelesaren aurka Europa Ligaren estreinakoan. Lehen zati kaskarrak zigortu ditu txuri-urdinak, aurkaria baino askoz gutxiago izan baitira. Atsedenaldiaren ostean, Matarazzoren mutilak suspertu egin dira, eta dena jarri dute neurketa iraultzeko, baina ez dute asmatu berdinketaren bigarren gola egiteko garaian.

Futbola Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Anoeta Mikel Oyarzabal UEFA Europa Conference League

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