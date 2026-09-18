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Jon Gorrotxategi: “Bigarren zati ona egin dugu, eta horrekin gelditu behar gara”
Jon Gorrotxategi Realeko jokalariak taldeak egindako bigarren zati ona nabarmendu du partidaren ostean egin dituen adierazpenetan. Aurrean aurkari gogorra izan dutela ere esan du.
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