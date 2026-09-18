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Jon Gorrotxategi: “Bigarren zati ona egin dugu, eta horrekin gelditu behar gara”

Iragarkia
Jon Gorrotxategi, Realeko jokalaria
18:00 - 20:00
Jon Gorrotxategi, Realeko jokalaria
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Gorrotxategi Realeko jokalariak taldeak egindako bigarren zati ona nabarmendu du partidaren ostean egin dituen adierazpenetan. Aurrean aurkari gogorra izan dutela ere esan du.

Real Sociedad

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