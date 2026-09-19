F MOEVE LIGA
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Realak ezin izan du hamarrekin aritu den Badalona garaitu (0-0)

Iragarkia
Badalona - Reala - Liga F
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak hutsean berdindu du Badalonaren aurka etxetik kanpo jokatu duen partida, talde katalana 60 minutuz jokalari bat gutxiagorekin aritu bada ere, epaileak Maria Valenzuela atezaina kanporatu duelako lehen zatian. Horrenbestez, talde txuri-urdinak denboraldiko lehen garaipena lortu gabe jarraitzen du F Moeve Ligan. 

Real Sociedad Golak Moeve F Liga

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