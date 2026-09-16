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Reala Europara itzuliko da gaur, eta Bournemouth talde ingeles debutaria izango du aurkari

Talde ingelesaren bisitarako, Matarazzok ezin izango ditu Aramburu eta Igor Zubeldia erabili. Marco Rose entrenatzailearekin hamabosgarren postuan dago Ingalaterrako taldea Premierreko sailkapenean, lau partidatan hiru berdinketa eta porrot batekin.

SAN SEBASTIÁN, 29/08/2026.- El delantero islandés de la Real Orri Steinn Óskarsson (2i) celebra su gol con Oyarzabal durante el partido de la tercera jornada de LaLiga que Real Sociedad y RCD Espanyol disputan hoy sábado en Anoeta. EFE/Javier Etxezarreta

Realeko jokalarien artxiboko irudia, Espanyolen aurkako Ligako partidan. Argazkia: EFE

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Azken eguneratzea

Denboraldi batez kontinentean jokatu gabe egon ostean, Reala Europa Ligara itzuliko da gaur. Estreinakoan, Pellegrino Matarazzoren taldeak Bournemouth talde ingelesari aurre egingo dio etxean. Bournemouthek debuta egingo du lehiaketan, iragan denboraldian Andoni Iraola entrenatzailearekin sailkatzea lortu ondoren.

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 16/09/2026.- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo (d), y el centrocampista Carlos Soler (i), durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles, en la previa del partido de Liga Europa ante el Bournemouth. EFE/ Javi Colmenero
18:00 - 20:00
Carlos Soler: “Ilusioaz hitz egiten da aldagelan"

Talde gipuzkoarrak Europako txartela lortu zuen Errege Kopako txapeldun izan ondoren. Mugarri horrek kontinenteko postua bermatu zuen, nahiz eta joan den ligako txapelketan hamargarren postuan amaitu zuen.

Talde ingelesaren bisitarako, Matarazzok ezin izango du Aramburu erabili. Hegalekoa zigortuta dago, txuri-urdinek Europa Ligan egindako azken bidean, Manchester Uniteden aurkako final-zortzirenetako itzulikoan, epaileak egotzi baitzuen Old Trafforden.

Bestalde, Igor Zubeldia erdiko atzelari azkoitiarra azken orduko baja izan zen Atletico Madrilen aurkako Ligako partidan, neurketa aurreko azken lan saioan nabaritu zituen molestia batzuengatik. Taldeko dinamikan dago jadanik, baina azkenean ez da deialdian sartu.

Gainera, bi taldeen arteko lehian, aspaldiko bi ezagunek elkar ikusiko dute berriro. Izan ere, Matarazzo eta Marco Rose, Bournemoutheko entrenatzailea, behin baino gehiagotan izan dira Bundesligan elkarren aurka, estatubatuarrak Stuttgart eta Hoffenheim zuzentzen zituenean eta alemaniarrak Borussia Monchengladbach eta RB Leipzig zuzentzen zituenean.

Andoni Iraola usurbildarrak Vitality Stadiumean hiru denboraldiz talde ingelesa zuzendu ondoren Bournemouth utzi zuen Liverpoolera joateko. Oraingoz aro berri baterako trantsizioa ez da zaleek nahi luketen bezala egiten ari.

Marco Roserekin, taldea hamabosgarren dago Premier Leagueko sailkapenean, hiru berdinketa eta porrot batekin lau partidatan. Ligako Kopan hobeto ari dira eta final-hamaseirenetan daude dagoeneko, baina taldearen errendimendua, oraingoz, nahiko eskasa da.

 

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