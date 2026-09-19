7. jardunaldia
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Rino Matarazzo, igandeko Valentzia-Reala partidaz: “Maila ona 90 minutuetan zehar mantendu behar dugu”

Iragarkia
Rino Matarazzo (Reala)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Mestallan jokatuko du igandean, 21:00etan, Valentziaren aurka. Larunbatean, Rino Matarazzok prentsaurrekoa eman du, eta nabarmendu du talde txuri-urdina “berriro irabazteko irrikan” dagoela.

Futbola EA Sports Liga Pellegrino Matarazzo Real Sociedad

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