Sansek denboraldiko bigarren porrota jaso du Mallorcaren aurka Zubietan (0-1)
Sansek 0-1 galdu du Mallorcaren aurka larunbat honetan Hypermotion Ligako 6. jardunaldiko partida. Adrian Fuentesek 81. minutuan sartu du partidako gol bakarra.
Mallorca izan da aurkariaren areara iristen lehena, Alex Salaren bi abagunerekin, baina Aitor Fragaren atetik urrun joan dira.
Donostiako taldea Lander Astiazaranen jaurtiketa batekin suspertu da. Hala ere, Arnau Tenasek arazorik gabe harrapatu du.
22. minutuan, Gorka Gorosabelek baloi bat jaso du defentsaren bizkarrean, aurrera egin du eta pase sakona eman dio Carrerari, baina horren jaurtiketak ez du atea aurkitu.
Bigarren zatian, 81. minutuan, ordura arteko jokaldi arriskutsuenean, Adrian Fuentesek Josep Cerdaren pasea jaso du, arearen eskuinaldeko erpinetik gertu, eta horren jaurtiketa Fragaren atean sartu da bigarren zutoinetik, Mallorcako taldeari garaipena emateko.