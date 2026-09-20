Barrene da la victoria a la Real Sociedad en Valencia en el tiempo de prolongación, en un partido loco (2-3)
La Real Sociedad ha ganado, por 2-3, al Valencia, en Mestalla, en la séptima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027, este domingo por la noche. En un partido loco, con un final frenético, Luka Sucic ha adelantado a la Real en la primera parte, y, ya en la segunda mitad, Mayol ha empatado a uno; Soler, de penalti, ha hecho el 1-2; Beitia, en propia puerta, ha puesto el 2-2; y Barrene, en el minuto 91, ha marcado el definitivo 2-3. Así, el equipo txuri-urdin suma, en la clasificación, diez puntos, y ocupa la octava posición.
Rino Matarazzo ha apostado, de salida, por Remiro en la portería, con Aramburu en el lateral derecho, Gorrotxa en el centro del campo y Ochieng en ataque, en un equipo con varias novedades. Soler y Guedes, exjugadores del Valencia, también han salido de inicio. En el último partido que, al menos en Liga, la Real ha jugado en el histórico Mestalla, la primera ocasión de gol ha sido para el equipo vasco, en una doble oportunidad de Beitia, tras una falta lateral que ha sacado Soler. La respuesta del Valencia ha sido inmediata, en un contrataque que Javi Guerra no ha culminado por muy poco.
La Real Sociedad ha arrancado bien el encuentro, con chispa en ataque. El Valencia daba la impresión de estar nervioso, de no jugar a gusto. En el minuto 23, Sucic, con mucha habilidad, se ha internado en el área con peligro. La Real llegaba con peligro y encontraba huecos. Y en estas estaba el partido cuando, en el minuto 25, Sucic ha marcado un espectacular gol: Aramburu ha centrado desde la derecha, Ochieng ha visto a Susic y le ha mandado el balón con un taconazo, y el croata, con su sobresaliente zurda, ha puesto el balón en la escuadra.
El gol ha llenado de confianza a la Real, que se ha hecho con el control absoluto del juego. Danjuma era el jugador más peligroso del Valencia, con la velocidad, también, de Javi Guerra. La Real Sociedad, en el último tramo de la primera parte, ha dispuesto de varias acciones de contragolpe, tras robar cerca del área valencianista, que han estado muy cerca de suponer el 0-2, especialmente una de Mikel Oyarzabal; Jon Martín, en un córner, de cabeza, también ha tenido en su mano ese segundo gol. En el descanso, la sensación era que el resultado era corto, para los méritos del conjunto donostiarra.
Nada más comenzar la segunda parte, la Real ha vuelto a robar en zona peligrosa en dos ocasiones, en el primer minuto de juego. El Valencia, no obstante, ha saltado al campo con más acierto que en el primer tiempo; los de Óscar Sánchez parecían estar en disposición de equilibrar, en cierta medida, el juego. Ochieng, a lo suyo, continuaba creando mucho peligro, al igual que Sucic, que, en el minuto 56, le ha puesto un fantástico balón en profundidad a Oyarzabal; el capitán no ha acertado por muy poco.
Justo entonces, Aaron Mayol, con un gran chut, ha empatado el encuentro. El gran disparo del joven jugador del Valencia, como el de Susic en el primer tiempo, ha entrado por la escuadra. Ochieng ha tenido el 1-2 antes de ser relevado por Barrene, con Óskarsson también en el campo, en sustitución de Oyarzabal.
Otorbi, Mayol y Danjuma amenazaban el área de la Real. El encuentro era vibrante, con llegadas y opciones para ambos equipos, en ese segundo tiempo. En el minuto 75, dentro del área del Valencia, Yangel Herrera se ha anticipado a Javi Guerra, y el jugador valencianista ha hecho penalti; Carlos Soler, en su primer partido como visitante en Mestalla, ha asumido la responsabilidad de lanzar, y ha hecho el 1-2.
En el minuto 84, Luken Beitia, en una acción en la que pugnaba con el joven Aimar, ha mandado, sin querer, el balón a la red de Remiro. Ha sido una jugada muy polémica, por dos razones: primero, porque la jugada ha nacido de un saque de banda en el que el futbolista del Valencia que lo ha efectuado ha pisado dentro del terreno de juego; y además, porque la posición de Aimar era muy justa, rozando el fuera de juego. El árbitro, Munuera Montero, tras varios minutos de duda, ha dado validez al tanto.
Pero la Real Sociedad merecía más, mucho más, que ese empate. Ya en tiempo de prolongación, Barrene, con otro espectacular gol, ha hecho el 2-3, en un precioso chut desde dentro del área.
En un final de partido loco, Remiro ha evitado, con una gran parada, el empate a tres, y Óskarsson ha sido expulsado por protestar. En definitiva, la Real ha sumado tres puntos de enorme mérito, nuevamente haciendo tres goles, después de no rendirse en ningún momento del encuentro.