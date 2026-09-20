Barrene da la victoria a la Real Sociedad en Valencia en el tiempo de prolongación, en un partido loco (2-3)

El gol ha llenado de confianza a la Real, que se ha hecho con el control absoluto del juego. Danjuma era el jugador más peligroso del Valencia, con la velocidad, también, de Javi Guerra. La Real Sociedad, en el último tramo de la primera parte, ha dispuesto de varias acciones de contragolpe, tras robar cerca del área valencianista, que han estado muy cerca de suponer el 0-2, especialmente una de Mikel Oyarzabal; Jon Martín, en un córner, de cabeza, también ha tenido en su mano ese segundo gol. En el descanso, la sensación era que el resultado era corto, para los méritos del conjunto donostiarra.

Nada más comenzar la segunda parte, la Real ha vuelto a robar en zona peligrosa en dos ocasiones, en el primer minuto de juego. El Valencia, no obstante, ha saltado al campo con más acierto que en el primer tiempo; los de Óscar Sánchez parecían estar en disposición de equilibrar, en cierta medida, el juego. Ochieng, a lo suyo, continuaba creando mucho peligro, al igual que Sucic, que, en el minuto 56, le ha puesto un fantástico balón en profundidad a Oyarzabal; el capitán no ha acertado por muy poco.

Justo entonces, Aaron Mayol, con un gran chut, ha empatado el encuentro. El gran disparo del joven jugador del Valencia, como el de Susic en el primer tiempo, ha entrado por la escuadra. Ochieng ha tenido el 1-2 antes de ser relevado por Barrene, con Óskarsson también en el campo, en sustitución de Oyarzabal.