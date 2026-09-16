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Carlos Soler: “Ilusioaz hitz egiten da aldagelan"

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SAN SEBASTIÁN, 16/09/2026.- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo (d), y el centrocampista Carlos Soler (i), durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles, en la previa del partido de Liga Europa ante el Bournemouth. EFE/ Javi Colmenero
18:00 - 20:00

Carlos Soler eta Pellegrino Matarazzo, prentsaurrekoan. Argazkia: EFE

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Realeko erdilaria ilusioz gainezka agertu da asteazken honetan talde txuri-urdinaren Europako debuta dela eta. Era berean, Pellegrino Matarazzo entrenatzaileak bere anbizio handiena azaldu du Bournemouthen aurkako partidaren bezperan. Helburua sailkapeneko zortzi onenen artean amaitzea dela esan du, baina "pausoz pauso" joatearen alde agertu da.

Futbola Zubieta UEFA Europa Liga Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Anoeta

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