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Carlos Soler: “Ilusioaz hitz egiten da aldagelan"
Realeko erdilaria ilusioz gainezka agertu da asteazken honetan talde txuri-urdinaren Europako debuta dela eta. Era berean, Pellegrino Matarazzo entrenatzaileak bere anbizio handiena azaldu du Bournemouthen aurkako partidaren bezperan. Helburua sailkapeneko zortzi onenen artean amaitzea dela esan du, baina "pausoz pauso" joatearen alde agertu da.
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