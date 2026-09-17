Realak otsailaren 3an jokatuko du Superkopako finalerdia Real Madrilen aurka, Istanbulen
Txuri-urdinek eta merengeek Tupras Stadiumean neurtuko dituzte indarrak, Besiktas taldearen futbol-zelaian. 42.000 ikusletik gorako edukiera du, eta 2019ko Europako Superkopa eta 2025-26ko Europa Ligako finala hartu zituen.
2027ko Espainiako Superkopa Istanbulen (Turkia) jokatuko da, txapelketaren edizio berri baten egoitza gisa. FC Bartzelona-Atletico Madril lehen finalerdia otsailaren 2an jokatuko da, eta bigarrena, Reala-Real Madril, hilaren 3an, eta finala, larunbatean, 6an.
hobani Stadium Fenerbahçe Sukru Saracoglu Sports Complex futbol-zelaia, Fenerbahçeren etxea, Istanbulgo Asiako aldean dago, 48.000 ikuslerentzako edukiera du eta 2009ko UEFA Kopako finala bertan jokatu zen. Han jokatuko da otsailaren 2an, asteartean, FC Bartzelona eta Atletico Madrilen arteko lehen finalerdia.
Egun bat geroago, Realak eta Real Madrilek Tupras Stadiumen neurtuko dituzte indarrak, Besiktas taldearen futbol-zelaian, hain zuzen ere. 42.000 ikusletik gorako edukiera du, eta 2019ko Europako Superkopa eta 2025-26ko Europa Ligako finala hartu zituen.
Garaikurra lortzeko lehia otsailaren 6an, larunbata, jokatuko da Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park futbol-zelaian. Galatasarayren etxea da, eta 53.000 ikusle baino gehiagorentzako lekua du. 2011ko urtarrilean inauguratu zuten, talde turkiarraren eta Ajaxen arteko partida batekin.