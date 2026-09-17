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Resumen del Real Sociedad-Bournemouth (1-2)
Euskaraz irakurri: Bideoa: Reala-Bournemouth partidaren laburpena (1-2)
La Real ha perdido ante el Bournemouth inglés en su vuelta a la Europa League. Una mala primera parte ha lastrado a los txuri-urdines, que han sido netamente inferiores a su rival en el primer acto. Tras el descanso los de Matarazzo han reaccionado y han puesto toda la carne en el asador, pero no han acertado para hacer el segundo gol del empate.
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