La Real ha perdido ante el Bournemouth inglés en su vuelta a la Europa League. Una mala primera parte ha lastrado a los txuri-urdines, que han sido netamente inferiores a su rival en el primer acto. Tras el descanso los de Matarazzo han reaccionado y han puesto toda la carne en el asador, pero no han acertado para hacer el segundo gol del empate.