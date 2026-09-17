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Resumen del Real Sociedad-Bournemouth (1-2)

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SAN SEBASTIÁN, 17/09/2026.- El delantero del Bournemouth Justin Kluivert (i) juega un balón ante Sergio Gómez, de la Real, durante el partido de la Liga Europa que Real Sociedad y Bournemouth disputan este jueves en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Reala-Bournemouth partidaren laburpena (1-2)
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Última actualización

La Real ha perdido ante el Bournemouth inglés en su vuelta a la Europa League. Una mala primera parte ha lastrado a los txuri-urdines, que han sido netamente inferiores a su rival en el primer acto. Tras el descanso los de Matarazzo han reaccionado y han puesto toda la carne en el asador, pero no han acertado para hacer el segundo gol del empate.

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