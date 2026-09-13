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Reala hondoratu egin da azken minutuetan Atleticoren aurka (0-3)

Partida osoan zehar aurkariari aurre egin ondoren, 84. minutuan egindako penalti batek gidoia erabat aldatu du, 10 minututan hiru gol jasoz.

SAN SEBASTIÁN, 13/09/2026.- El centrocampista del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo (d) marca su gol de penalti durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Real Sociedad y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Grimaldok penaltiz sartu du gola. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Realak 0-3 galdu du Atletico Madrilen aurka igande honetan, Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 5. jardunaldiko partida. Baina, markagailu horrek ez du islatzen partidaren zatirik handienean zelaian ikusi den futbola.

Partidaren lehen ordu laurdenean, etxeko taldeak izan du pilotaren jabetza, baina arrisku bakarra Lee Kang-Inek izan du bosgarren minutuan, zutoinera egindako jaurtiketa desbideratu batekin.

Ordu erdia pasata, Sergio Gomezek korner bat atera du bigarren zutoinera eta Luken Beitiak zutoin motzerantz jo du. Atleticoren atzealdeko akats baten ondoren, baloia Sucici heldu zaio, baina honen erremate hozkatua atzeko marratik galdu da.

41. minutuan, Sergio Gomezek falta bat izan du area aurrealdean, baina jaurtiketak eskuadraren bila jo badu ere, Oblak atezain esloveniarrak gola eragotzi du geldiketa bikain batekin.

Bigarren zatian, Carlos Solerrek korner baten aldaratzea aurkitu du area aurrealdean, baina atezainak arazorik gabe gelditu du bere jaurtiketa.

81. minutuan, Atletico Madrilek korner bat atera du eta, Ochiengen kontrol saiakeran, baloiak besoan jo dio eta epaileak bisitarien aldeko penaltia adierazi du.

Jaurtitzeko arduraduna Alejandro Grimaldo izan da eta, jo aurretik etenaldi bat egin ondoren, Remiro engainatu eta bere taldea aurretik jarri du (0-1).

90. minutuan, Jonathan Davidek 0-2koa jarri du Atletico Madrilen alde. Kanadarrak baloia jaso du area barruan kontraeraso baten ostean, eta ezkerrez egindako jaurtiketa etxekoen ate barruan amaitu da.

Partidako azken aukeran, Giulianok ate aldera jo du eta, metro asko egin ondoren, 0-3koa sartu du.

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