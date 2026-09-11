Reala vs Atletico
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Matarazzo: “Kopan izandako lehiakortasuna gogoratu nahi dut"

Iragarkia
GRAFCAV8356. SAN SEBASTIÁN, 11/09/2026.- El entrenador de la Real Sociedad, Peregrino Matarazzo, ofrece este viernes una rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Realeko entrenatzaileak igandean Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du, EA Sports Ligako bosgarren jardunaldian. Talde madrildarraren aurka Errege Kopa irabazi zutenean erakutsitako lehiakortasuna ikusi nahi duela nabarmendu du.

Futbola Pellegrino Matarazzo Real Sociedad EA Sports Liga

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