HYPERMOTION LIGA

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Sanseren joak Andorra menderatu du (1-3)

Donostiako filiala zehaztasunez, potentziaz eta erasoetan zuzen aritu da lehen zatian, eta garaipena abiada bizian itxi du.

Andorra vs. Sanse. Argazkia: @RSZubieta

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I. G. A. | KIROLAK EITB

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Sansek lehen zatian erakutsitako joak, atsedenaldiaren aurretik hiru gol sartuz, garaipen handia eman dio larunbat honetan Andorran (1-3), Hypermotion Ligako goialderaino igota. Donostiako filiala zehaztasunez, potentziaz eta erasoetan zuzen aritu da lehen zatian, eta garaipena abiada bizian itxi du.

Dena eraginkortasun kontua izan da. Realak gola sartu du bere lehen hiru abaguneetako bakoitzean. Andorrak ezohiko aukera kopurua behar izan du gola sartzeko bigarren zatian. Bakarra sartu du amaieratik 20 minutura, Fraga atezainaren geldiketen eta kanpoko jaurtiketen artean.

0-1ekoa, 11. minutuan, Dani Diazen gol bat izan da, ezkerkadarako baloia prestatu eta bigarren zutoinean kokatuz.

Realaren bigarren abagunea ere gola izan da. Astiazaranek eskuinarekin errematatu du Ruperezen asistentzia eta 0-2koa sartu du 35. minutuan. 

0-3koa, 41.ean, Ruperezek sartu du, aurkarien defentsan sortutako tartea beste kontraeraso batean aprobetxatuz.

Lautaro de Leonek 1-3koa sartu du bigarren zatian etxekoentzat, baina hiru goleko aldea gehiegi izan da.

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