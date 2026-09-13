F MOEVE LIGA
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Realak krisian jarraitzen du eta Teneriferekin berdindu du (1-1)

Iragarkia
Reala-Tenerife
18:00 - 20:00
Reala vs Tenerife. Argazkia: Real Sociedad
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Azken eguneratzea

Realak garaipenik gabe jarraitzen du denboraldi honetan, F Moeve Ligako 3. jardunaldian Teneriferen aurka 1-1 berdindu baitu. Ainoa Campok aurretik jarri ditu txuri-urdinak, baina Eva Vergesek markagailua berdindu du azken minutuetan.

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