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Luken Beitia: “Penaltira arte partida ona egin dugu”

Iragarkia
18:00 - 20:00

Luken Beitia, partidaren ostean

KIROLAK EITB LOGO

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Azken eguneratzea

Luken Beitia Realeko jokalariak taldeak penaltira arte egindako partida ona nabarmendu du. 

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

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