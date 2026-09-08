2. jardunaldia
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Realak Granadan galdu du (3-2), eta punturik batu ezinik jarraitzen du Moeve F Ligan

Iragarkia
Granada vs Reala
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gorka Alvarezen taldeak, Carlota Chaconek eta Klara Cahynovak sartutako golen bidez, bi aldiz berdindu zituen Granadaren abantailak, baina, bigarren zatiaren hasieran, Andaluziako taldeak hirugarren gola egin zuen, erabakigarria. Realak, txapelketako bi partida jokatuta, ez du punturik, oraindik. 

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