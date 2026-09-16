Además, el choque propiciará un duelo entre dos bandos que se conocen: Matarazzo y el técnico del Bournemouth, Marco Rose, ya han coincidido en múltiples ocasiones durante sus respectivas etapas en la Bundesliga, cuando el estadounidense dirigía al Stuttgart y al Hoffenheim y el alemán estaba al frente del Borussia Mönchengladbach y del RB Leipzig.

Esta es la primera participación europea del Bournemouth en su historia y curiosamente lo harán sin el entrenador que los llevó a este éxito. La marcha de Andoni Iraola después de tres temporadas en el Vitality Stadium fue dura y de momento la transición a una nueva era no está yendo como desearían los aficionados Cherries.

Con Marco Rose, el equipo está decimoquinto en la tabla de la Premier League, con tres empates y una derrota en cuatro partidos. En la Copa de la Liga les va mejor y están en los dieciseisavos de final, pero el rendimiento del equipo, de momento, es pobre.