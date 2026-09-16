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La Real vuelve a la Europa League frente al debutante Bournemouth inglés

Para la visita del cuadro inglés, Matarazzo no podrá contar con Aramburu e Igor Zubeldia. Con el técnico Marco Rose, el equipo inglés está decimoquinto en la tabla de la Premier, con tres empates y una derrota en cuatro partidos.

SAN SEBASTIÁN, 29/08/2026.- El delantero islandés de la Real Orri Steinn Óskarsson (2i) celebra su gol con Oyarzabal durante el partido de la tercera jornada de LaLiga que Real Sociedad y RCD Espanyol disputan hoy sábado en Anoeta. EFE/Javier Etxezarreta
El jugador del Bournemouth Marcus Tavernier celebra un gol en la Premier el pasado 12 de septiembre. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Reala vs Bournemouth Europa Ligako estreinakoaren atarikoa
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

La Real vuelve a la Europa League tras una temporada de ausencia en el panorama continental, en un estreno en el que los de Pellegrino Matarazzo se enfrentarán al Bournemouth inglés, clasificado para debutar en una competición europea de la mano del usurbildarra Andoni Iraola, ahora en el Liverpool.

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SAN SEBASTIÁN, 16/09/2026.- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo (d), y el centrocampista Carlos Soler (i), durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles, en la previa del partido de Liga Europa ante el Bournemouth. EFE/ Javi Colmenero
18:00 - 20:00
Soler: "En el vestuario se habla de ilusión por Europa"

El conjunto guipuzcoano firmó su billete europeo tras proclamarse campeón de la Copa del Rey, hito que garantizó su plaza continental a pesar de concluir en la décima posición en el pasado campeonato liguero.

Para la visita del cuadro inglés, Matarazzo no podrá contar con Aramburu, quien deberá cumplir el partido de suspensión tras ser expulsado en la vuelta de los octavos de final ante el Manchester United en Old Trafford, último compromiso europeo disputado por el conjunto txuriurdin.

La nota positiva en el apartado médico la protagoniza Igor Zubeldia. El central azkoitiarra, que causó baja de última hora en el duelo liguero frente al Atlético de Madrid por unas molestias surgidas en la sesión previa, está ya en dinámica de grupo, pero finalmente no está en la lista de convocados.

Además, el choque propiciará un duelo entre dos bandos que se conocen: Matarazzo y el técnico del Bournemouth, Marco Rose, ya han coincidido en múltiples ocasiones durante sus respectivas etapas en la Bundesliga, cuando el estadounidense dirigía al Stuttgart y al Hoffenheim y el alemán estaba al frente del Borussia Mönchengladbach y del RB Leipzig.

Esta es la primera participación europea del Bournemouth en su historia y curiosamente lo harán sin el entrenador que los llevó a este éxito. La marcha de Andoni Iraola después de tres temporadas en el Vitality Stadium fue dura y de momento la transición a una nueva era no está yendo como desearían los aficionados Cherries.

Con Marco Rose, el equipo está decimoquinto en la tabla de la Premier League, con tres empates y una derrota en cuatro partidos. En la Copa de la Liga les va mejor y están en los dieciseisavos de final, pero el rendimiento del equipo, de momento, es pobre.

 

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