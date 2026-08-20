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Matarazzo: “Jokalariak prest daude; mugimenduak espero ditugu hurrengo asteotan”

Iragarkia
Matarazzo
18:00 - 20:00
Matarazzo denboraldiko lehen prentsaurrekoan. Irudia: Real Sociedad
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak gaur egin du azken entrenamendua. Bihar 21:00etan Elxen aurkako partida izango dute eta 24 jokalari eramango ditu Matarazzok, tartean Sanseko bost. Estatubatuarrak eskaini duen lehen prentsaurrekoan “datozen asteotan mugimenduak” espero dituela adierazi du.

Futbola Pellegrino Matarazzo Real Sociedad EA Sports Liga

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