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Matarazzo: “Estoy seguro de que tendremos algunos movimientos en las próximas semanas”

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Matarazzo
18:00 - 20:00
Matarazzo en su primera rueda de prensa de la temporada. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Matarazzo: “Jokalariak prest daude; mugimenduak espero ditugu hurrengo asteotan”
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha realizado hoy su último entrenamiento. Mañana a las 21:00 horas se enfrentarán al Betis y Matarazzo se llevará a 24 jugadores, entre ellos cinco del Sanse. En la primera rueda de prensa ofrecida por el estadounidense, ha dicho que espera "movimientos en las próximas semanas".

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