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Carlos Soler: “Iaz gol gehien jaso zituen taldea izan ginen, argi dago zerbait aldatzen saiatu behar garela"

Iragarkia
Entrevista-Carlos-Soler-pretemporada-Real-Sociedad-expectativas
18:00 - 20:00

Carlos Soler, Realeko erdilari valentziarra, Zubietan. Irudia: EITB

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E. L. H. | KIROLAK EITB

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Erdilari valentziarraren ustez, talde txuri-urdina "gol gutxiago jasotzen saiatu behar da, taldearen defentsa lana hobea izatea, iaz ez baitzen hala izan". Carlos Solerren hitzetan, Realak "denboraldiaurre ona" egin du. Gainera, pozik dago lehen denboraldiaurre osoa izan delako berarentzat, joan den udan talde gipuzkoarrera iritsi ostean.

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