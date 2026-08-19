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Carlos Soler: “El año pasado fuimos el equipo más goleado, está claro que algo tienes que intentar tocar”

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18:00 - 20:00
Carlos Soler, centrocampista valenciano de la Real Sociedad, en las instalaciones de Zubieta. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Carlos Soler Realeko jokalariari elkarrizketa2026/27 denboraldi berriari begira
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El centrocampista valenciano cree que el equipo donostiarra tiene que “intentar encajar menos, que el trabajo defensivo, grupal, sea mejor, porque el año pasado no lo fue”. Carlos Soler considera que la Real ha hecho “una buena pretemporada”. Además, se congratula que haya sido la primera pretemporada completa para él tras su llegada el verano pasado.

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