Carlos Soler: “El año pasado fuimos el equipo más goleado, está claro que algo tienes que intentar tocar”
El centrocampista valenciano cree que el equipo donostiarra tiene que “intentar encajar menos, que el trabajo defensivo, grupal, sea mejor, porque el año pasado no lo fue”. Carlos Soler considera que la Real ha hecho “una buena pretemporada”. Además, se congratula que haya sido la primera pretemporada completa para él tras su llegada el verano pasado.
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