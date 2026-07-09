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Realak OL Lyonnesen aurka jokatuko du lagunartekoa

Abuztuaren 8an, 11:00etan, Groupama OL Training Center kirol instalakuntzetan jokatuko dute Txapeldunen Liga zortzi aldiz irabazi duen taldearen aurka.
(Foto de ARCHIVO) Cecilia Marcos Nabal of Real Sociedad in action during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and Real Sociedad at Johan Cruyff Stadium on May 27, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 27/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Cecilia Marcos Realaren partida batean baloia kontrolatzen. Argazkia: Europa Press.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak OL Lyonnesen aurka jokatuko du lagunartekoa aurredenboraldiko egutegia osatzeko. Norgeiagoka abuztuaren 8an, 11:00etan, Groupama OL Training Center kirol instalakuntzetan jokatuko dute Txapeldunen Liga zortzi aldiz eta Frantziako Liga 19 aldiz irabazi duen taldearen aurka.

Klubetik esan dutenez, “Arturo Ruizen taldearentzat maila handiko erronka izango da, Europako aurkari onenetariko baten aurka indarrak neurtuko baititu. Denboraldi ofizialaren hasierari begira hazten eta prestatzen jarraitzeko aukera bikaina izango da”.

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