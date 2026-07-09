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Sanse lanera bueltatu da Zubietan

Iragarkia
Sanse
18:00 - 20:00
Sanse Zubietan ari da lanean.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sanse denboraldi berria prestatzen hasi da. Jon Ansotegik 24 jokalari izan ditu bere aginduetara lehen entrenamenduan, jokalari asko lehen taldearekin lanean ari direlako eta Dario Ramirez Nasticera joan delako. Liga abuztuaren 16an Castelloren aurka hasi aurretik, txuri-urdinek bost lagunarteko jokatuko dituzte.

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