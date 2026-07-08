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Realak 2028ra arte luzatu du Alex Lebarbierren kontratua

Erdilari frantziarra jubenil mailan iritsi zen talde txuri-urdinera, eta aurreko denboraldian Sanseri mailari eusten lagundu zion Hypermotion Ligan.

Alex-Lebarbier-Real-Sociedad

Alex Lebarbier, Sanserekin partida batean. Irudia: Reala

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak 2027-28 denboraldiaren amaierara arte luzatu du Alex Lebarbierren kontratua, klub txuri-urdinak asteazken honetan jakinarazi duenez. Erdilari frantziarra jubenil mailan heldu zen klubera, eta aurreko denboraldian Sanseri mailari eusten lagundu zion Hypermotion Ligan.

Lebarbierrek 22 urte beteko ditu datorren hilabetean, 1,84 metroko garaiera du, eta erdilari gisa jokatzen du, baina zelaian posizio ezberdinetara egokitzeko gaitasuna du.

Era berean, Realak Alex Marchal, Unax Agote eta Ibai Agirre bezalako jokalarien kontratuak luzatu ditu dagoeneko, eta Kazunari Kita erdiko atzelari japoniarra erosi du, aurreko denboraldian Sansen jokatu ondoren. Talde donostiarrak bere jatorrizko klubari, Kyota Sangari, erosi zion ekainean.

Txuri-urdinen bigarren taldeak ostegun honetan ekingo dio denboraldiaurreari Zubietan, Jon Ansotegi eta Imanol Agirretxe entrenatzaileen aginduetara. Taldeak bost aste eta erdiko lana izango du aurretik, liga abuztuaren 16an, igandea, Zubietan hasi baino lehen.

Futbola Zubieta Real Sociedad Hypermotion Liga

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