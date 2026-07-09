Realak Esther Laborde fitxatu duela iragarri du
22 urteko atzelaria, San Cugat del Vallesen jaioa, Madrid CFF taldetik dator eta 2027-2028 denboraldiaren amaierara arte sinatu du.
Realak Esther Laborde aztelaria fitxatu duela iragarri du. San Cugat del Vallesen jaiotako 22 urteko jokalaria Madrid CFF taldetik dator eta 2027-2028 denboraldia amaitu arte sinatu du.
Klubetik adierazi dutenez, "defentsako jokalaria da, bere adimen taktikoagatik, jokoaren irakurketa bikainagatik eta atzeko lerroan erakusten duen sendotasunagatik nabarmentzen dena. FC Barcelonaren harrobian hezia, lehen taldearekin debuta egin zuen, eta ondoren Deportivo Alavesen jokatu zuen utzita. 2023az geroztik Madrid CFF taldeko jokalaria izan da, eta Espainiako emakumezkoen maila gorenean bere lekua egin du".
Hori gutxi balitz, "txuri-urdinen jokalari berria denboraldi bikaina osatu ondoren iritsiko da Zubietara. Beste behin ere, bere erregulartasuna eta defentsako lanean zein baloiaren irteeran egiten duen ekarpena erakutsi ditu. Bere konpromisoak, intentsitateak eta esperientziak indartu egingo dute maila gorenean lehiatzen jarraitzeko asmoa duen taldea", azaldu du Realak.
Esther Labordek berak ere adierazi du "gogo handia" duela kamiseta txuri-urdina jantzi eta harekin jokatzeko.
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