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Elene Guridik Realarekin berritu du eta Granadan jokatuko du utzita

Erdilari oñatiarrak 2028ra arte berritu kontratua club txuri-urdinarekin. Hala ere, Granadan arituko da 2026-2027 denboraldian.
Elene Guridi
Elene Guridi. Irudia: Real Sociedad
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KIROLAK EITB

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Elene Guridik 2028ra arte luzatu du Realarekin duen lotura. Klub txuri-urdinak azaldu duenez, oñatiarrak “lana, konpromisoa eta hobetzeko gogoa erakutsi ditu klubera iritsi zenetik”. Hala ere, Granadan jokatuko du 2026-2027 denboraldian, bere “hazkunde-prozesuarekin” jarraitzeko helburuarekin.

Zubietan hezitako erdilariak “jokoa ulertzeko duen gaitasuna, zelai erdian oreka emateko duen ahalmena eta une oro maila gorenean lehiatzeko erakutsi duen jarrera” azpimarratu ditu Donostiako klubak.

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