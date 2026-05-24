Derrota del Sanse ante el Albacete (3-1)

Gorka Carrera, a los cinco minutos, puso en aprietos a Mariño con una cabezazo en el área pequeña que el meta local despejó acrobáticamente con dos manos.

Sin embargo, el que primero golpeó fue el Albacete mediante una transición gestionada por San Bartolomé, que se fue de varios rivales, vio la entrada de Gámez por la banda derecha y cedió el balón para que éste pusiera un centro pasado al segundo palo que Jefté aprovechó, con la cabeza, para batir a Aitor Fraga (min.14).