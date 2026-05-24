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Derrota del Sanse ante el Albacete (3-1)

Los donostiarras han tenido la posesión del balón pero no han estado acertados en el ataque.
Albacete Sanse partido de LaLiga Hypermotion
El Sanse no ha podido imponerse en Albacete. Foto: LaLiga Hypermotion.
Euskaraz irakurri: Sanse galtzaile Albaceteren aurka
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KIROLAK EITB

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El Sanse ha caído derrotado en el Carlos Belmonte en el partido correspondiente a la 41ª jornada de LaLiga Hypermotion. Gorka Carrera ha marcado el solitario gol de los potrillos, mientras que Jeffé, Pepe Sánchez y Lluis López han firmado los tantos de los manchegos.

Gorka Carrera, a los cinco minutos, puso en aprietos a Mariño con una cabezazo en el área pequeña que el meta local despejó acrobáticamente con dos manos.

Sin embargo, el que primero golpeó fue el Albacete mediante una transición gestionada por San Bartolomé, que se fue de varios rivales, vio la entrada de Gámez por la banda derecha y cedió el balón para que éste pusiera un centro pasado al segundo palo que Jefté aprovechó, con la cabeza, para batir a Aitor Fraga (min.14).

El segundo gol de los locales lo ha marcado el central Pepe Sánchez, quien aprovechó un balón en el punto de penalti, tras un saque de esquina, para, de un latigazo, batir a Aitor Fraga e incrementar la ventaja (m.27).

Tras el descanso, en el minuto 52, el Sanse ha recortado distancias con un gol de cabeza de Gorka Carrera aprovechando un centro de Lebarbier.

Le duró poco la alegría a la Real Sociedad B porque en una jugada a balón parado, Lluís López, de cabeza, batió al portero visitante por la escuadra izquierda de su portería (min.55).

Al final, 3-1, derrota del Sanse en Albacete.

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