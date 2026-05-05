Reala
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Aritz Elustondok jokalari txuri-urdin izateari utziko dio denboraldi amaieran

Klubak jokalariari jakinarazi dio bi aldeak lotzen dituen kontratua ez duela berrituko. Beasaingo futbolariak, taldeko kapitainetako batek, 2014ko abenduan egin zuen debuta, eta 310 partida ofizial jokatu ditu lehen taldeko kide izan den 11 denboraldietan.
SAN SEBASTIÁN, 19/04/2026.- Los capitanes de la Real Sociedad, Aritz Elustondo (i) y Mikel Oyarzabal (d) a su llegada este domingo al aeropuerto de Hondarribia en un vuelo directo desde Sevilla donde anoche ganaron la final de la Copa del Rey. EFE/Javier Etxezarreta

Aritz Elustondo eta Mikel Oyarzabal realeko kapitainak, irabazitako azken Errege Koparekin. Argazkia: EFE

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aritz Elustondok jokalari txuri-urdin izateari utziko dio denboraldi honen amaieran, Realak ohar batean jakinarazi duenez. Klubak jokalariari jakinarazi dio bi aldeak lotzen dituen kontratua ez duela berrituko. Honenbestez, Beasaingo futbolariak, taldeko kapitainetako batek, amaiera emango dio horrela talde txuri-urdinean egin duen ibilbideari.

Aritz Elustondok 2014ko abenduan egin zuen debuta Oviedon jokatutako Kopako partida batean. Egun hartatik gaur arte, 310 partida ofizial jokatu ditu lehen taldeko kide izan den 11 denboraldietan.

“Zelai barruan eta kanpoan eredu, Aritz edozein taldetan ezinbesteko den jokalari horietako bat izan da”, azpimarratu du Realak. “Etengabeko errendimendua duen futbolaria izan da eta beti jokatzeko prest egon dena azken hamarkadan txuri-urdinen aulkitik igaro diren entrenatzaile guztientzat”, erantsi duenez.

Lau partida geratzen dira aurretik, horietako bi Anoetan, eta familia txuri-urdin osoak Elustondo “merezi bezala” agurtzea espero du Realak. “Handienetako bat badoa. Gutako bat. Eskerrik asko denagatik, Aritz”, esanaz amaitu oharra talde txuri-urdinak.

Futbola Zubieta Real Sociedad

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X