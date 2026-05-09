Realak puntu bat berreskuratu du Betisen aurka (2-2)

0-2 galtzen hasi arren, Oskarssonen eta Oyarzabalen golek puntu bat atera dute txuri-urdinentzat EA Sports Ligako 35. jardunaldian.
SAN SEBASTIÁN, 09/05/2026.- El delantero islandés de la Real Sociedad, Orri Oskarsson, tras conseguir el primer gol del equipo donostiarra durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de Laliga EA Sports que disputan este sábado Real Sociedad y Betis en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE / Juan Herrero.
Oskarssonek sartu du Realaren lehen gola. Argazkia: EFE
I. G. A. | KIROLAK EITB

Realak puntu bat berreskuratu du Betisen aurka (2-2) larunbat honetan Anoetan, Oyarzabalek luzapenean sartutako penalti bati esker. 0-2 galtzen hasi den arren, Oskarssonen eta Oyarzabalen golek puntu bat atera dute txuri-urdinentzat EA Sports Ligako 35. jardunaldian.

Alternatiben partida bat izan da, erritmo handikoa. 2. minutuan, Valentin Gomezek Oskarssonen buruz burukoa saihestu du. Hurrengo ekintzan, Antonyk 0-1ekoa izan du bere botetan, Cuchoren pase on baten ondoren, baina Remirok gelditu egin du jaurtiketa. Betiseko erasotzaileak berak beste buruz buruko bat alferrik galdu du Sergio Gomezek zelai erdian egindako akats larri baten ondorioz.

Oskarssonek huts egin du Vallesen aurrean. Islandiarrak Barrenetxeari utzi nahi izan dio, baina bere pasea atzelari berde batek geldiarazi du. Ariete islandiarrak berak izan du 1-0ekoa area barrutik egindako burukada batean, baina gehiegi erdiratu du.

1-0 posibletik, Antonyk gol ikusgarria sartu du 39. minutuan 0-1ekoa egiteko.

Aldageletatik irten eta berehala, Abdek gol ikusgarria sartu du maila handiko banakako jokaldi bati esker (0-2).

Betisek erasoko trantsizio batean itxi ahal izan du norgehiagoka, baina Remirok hirugarrena saihestu du. Gorrotxategik bizia eman die donostiarrei gol batekin, baina VARak baliogabetu egin du Oyarzabal aurretik jokoz kanpo zegoelako.

Eibarreko jokalariak berak zulatu du aurkariaren atea minutu batzuk geroago, baina oraingoan islandiarra zen jokoz kanpo zegoena.

Partidako azken 20 minutuetan, Oskarssonek aldeak murriztu ditu markagailuan (1-2).

Eta 90. minutuan, baloiak Ruibalen besoan jo du, eta epaileak Realaren aldeko penaltia ezarri du. Hamaika metroetatik, Oyarzabalek ez du barkatu 2-2koa jartzeko.

