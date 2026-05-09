Realak puntu bat berreskuratu du Betisen aurka (2-2)
Realak puntu bat berreskuratu du Betisen aurka (2-2) larunbat honetan Anoetan, Oyarzabalek luzapenean sartutako penalti bati esker. 0-2 galtzen hasi den arren, Oskarssonen eta Oyarzabalen golek puntu bat atera dute txuri-urdinentzat EA Sports Ligako 35. jardunaldian.
Alternatiben partida bat izan da, erritmo handikoa. 2. minutuan, Valentin Gomezek Oskarssonen buruz burukoa saihestu du. Hurrengo ekintzan, Antonyk 0-1ekoa izan du bere botetan, Cuchoren pase on baten ondoren, baina Remirok gelditu egin du jaurtiketa. Betiseko erasotzaileak berak beste buruz buruko bat alferrik galdu du Sergio Gomezek zelai erdian egindako akats larri baten ondorioz.
Oskarssonek huts egin du Vallesen aurrean. Islandiarrak Barrenetxeari utzi nahi izan dio, baina bere pasea atzelari berde batek geldiarazi du. Ariete islandiarrak berak izan du 1-0ekoa area barrutik egindako burukada batean, baina gehiegi erdiratu du.
1-0 posibletik, Antonyk gol ikusgarria sartu du 39. minutuan 0-1ekoa egiteko.
Aldageletatik irten eta berehala, Abdek gol ikusgarria sartu du maila handiko banakako jokaldi bati esker (0-2).
Betisek erasoko trantsizio batean itxi ahal izan du norgehiagoka, baina Remirok hirugarrena saihestu du. Gorrotxategik bizia eman die donostiarrei gol batekin, baina VARak baliogabetu egin du Oyarzabal aurretik jokoz kanpo zegoelako.
Eibarreko jokalariak berak zulatu du aurkariaren atea minutu batzuk geroago, baina oraingoan islandiarra zen jokoz kanpo zegoena.
Partidako azken 20 minutuetan, Oskarssonek aldeak murriztu ditu markagailuan (1-2).
Eta 90. minutuan, baloiak Ruibalen besoan jo du, eta epaileak Realaren aldeko penaltia ezarri du. Hamaika metroetatik, Oyarzabalek ez du barkatu 2-2koa jartzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Gorrotxategi: “Europan egon arren, gehiago lehiatu behar dugu"
Realeko jokalariak Betisen aurka lortutako berdinketaz (2-2) hitz egin du, EA Sports Ligako 35. jardunaldian.
Realak olatu aparretan jarraitzen du, Granada ere garaituta (3-0)
Realak garaipen argia lortu du Granadaren aurka Zubietan (3-0), Cecilia Marcosen, Claire Lavogezen eta Klara Cahynovaren golei esker. Joan den asteburuan Europarako sailkapena ziurtatu ondoren, txuri-urdinek modu ezin hobean ospatu dute denboraldi historikoa zaleen aurrean.
Rino Matarazzo, Reala-Betis partidaz: “Ligan, % 90 ez da nahikoa irabazteko”
Larunbatean, 21:00etan, Realak Betis jasoko du etxean, Anoetan. Bezperan, Zubietan, Rino Matarazzo txuri-urdinen entrenatzaileak neurketa hori izan du hizpide, eta adierazi du bere taldeak galdera bati erantzun behar diola: “Betis baino hobeak al gara?”.
Aritz Elustondok jokalari txuri-urdin izateari utziko dio denboraldi amaieran
Klubak jokalariari jakinarazi dio bi aldeak lotzen dituen kontratua ez duela berrituko. Beasaingo futbolariak, kapitainetako batek, 2014ko abenduan egin zuen debuta, eta 310 partida ofizial jokatu ditu lehen taldean ibili den 11 denboraldietan.
Aramburu: “Ez gara ondo aritu; jokoaren alderdi guztietan hobetu behar dugu”
Realak 1-0 galdu du Sevillaren aurka, Jon Aramburuk azaldu duenez "ondo jokatu ez duten" partida baten ostean. Caracaseko jokalariak azpimarratu du "jokoaren alderdi guztietan hobetu" behar dutela "modu onenean amaitu ahal izateko". (Bideoa gazteleraz).
Realak porrota jaso du Sevillan, Matarazzoren taldearen partida eskasa egin du (1-0)
Alexis Sanchezek bigarren zatian sartutako golak erabaki du norgehiagoka. Realak minuturik onenak partida hasieran eta bigarren zatiaren hasieran izan ditu, baina ez du asmatu azken metroetan.
Cecilia Marcos: “Txapeldunen Ligan gaude; denboraldi borobila egin du taldeak”
Cecilia Marcosek sartu zuen Reala Txapeldunen Ligara eramango duen gola Deportivoren aurkako partidan. Oraindik Moeve F Ligan hiru partida gelditzen zaizkien arren Ceciliak argi dauka “orain disfrutatzeko momentua” dela.
Sansek eta Burgosek ezin izan dute golik sartu Anoetan (0-0)
Txuri-urdinak hobeto aritu dira baloiarekin eta hainbat hurbilketa arriskutsu sortu dituzte, baina ez da egon sarea aurkitzeko modurik.
Matarazzo: “Sevillan topatuko dugun giroak gure alde joka dezake"
Pellegrino Matarazzok adierazi du oso kontziente direla Sevilla egoera larrian dagoela, eta Realak astelehen honetan Sanchez Pizjuanen irabazteko “garrantzitsuena batuta egotea" eta “inguruko zaratari kasurik ez egitea” izango dela azpimarratu du.