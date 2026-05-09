Realak olatu aparretan jarraitzen du, Granada ere garaituta (3-0)
Realak garaipen argia lortu du Granadaren aurka Zubietan (3-0), Cecilia Marcosen, Claire Lavogezen eta Klara Cahynovaren golei esker. Joan den asteburuan Europarako sailkapena ziurtatu ondoren, txuri-urdinek modu ezin hobean ospatu dute denboraldi historikoa zaleen aurrean.
Rino Matarazzo, Reala-Betis partidaz: “Ligan, % 90 ez da nahikoa irabazteko”
Larunbatean, 21:00etan, Realak Betis jasoko du etxean, Anoetan. Bezperan, Zubietan, Rino Matarazzo txuri-urdinen entrenatzaileak neurketa hori izan du hizpide, eta adierazi du bere taldeak galdera bati erantzun behar diola: “Betis baino hobeak al gara?”.
Aritz Elustondok jokalari txuri-urdin izateari utziko dio denboraldi amaieran
Klubak jokalariari jakinarazi dio bi aldeak lotzen dituen kontratua ez duela berrituko. Beasaingo futbolariak, kapitainetako batek, 2014ko abenduan egin zuen debuta, eta 310 partida ofizial jokatu ditu lehen taldean ibili den 11 denboraldietan.
Aramburu: “Ez gara ondo aritu; jokoaren alderdi guztietan hobetu behar dugu”
Realak 1-0 galdu du Sevillaren aurka, Jon Aramburuk azaldu duenez "ondo jokatu ez duten" partida baten ostean. Caracaseko jokalariak azpimarratu du "jokoaren alderdi guztietan hobetu" behar dutela "modu onenean amaitu ahal izateko". (Bideoa gazteleraz).
Realak porrota jaso du Sevillan, Matarazzoren taldearen partida eskasa egin du (1-0)
Alexis Sanchezek bigarren zatian sartutako golak erabaki du norgehiagoka. Realak minuturik onenak partida hasieran eta bigarren zatiaren hasieran izan ditu, baina ez du asmatu azken metroetan.
Cecilia Marcos: “Txapeldunen Ligan gaude; denboraldi borobila egin du taldeak”
Cecilia Marcosek sartu zuen Reala Txapeldunen Ligara eramango duen gola Deportivoren aurkako partidan. Oraindik Moeve F Ligan hiru partida gelditzen zaizkien arren Ceciliak argi dauka “orain disfrutatzeko momentua” dela.
Sansek eta Burgosek ezin izan dute golik sartu Anoetan (0-0)
Txuri-urdinak hobeto aritu dira baloiarekin eta hainbat hurbilketa arriskutsu sortu dituzte, baina ez da egon sarea aurkitzeko modurik.
Matarazzo: “Sevillan topatuko dugun giroak gure alde joka dezake"
Pellegrino Matarazzok adierazi du oso kontziente direla Sevilla egoera larrian dagoela, eta Realak astelehen honetan Sanchez Pizjuanen irabazteko “garrantzitsuena batuta egotea" eta “inguruko zaratari kasurik ez egitea” izango dela azpimarratu du.
Realak Txapeldunen Liga jokatuko du, Deportivo garaitu baitu (1-2)
Realak F Moeve Ligako hirugarren postua ziurtatu du Deportivo 1-2 mendean hartuta. Paula Fernandezen eta Cecilia Marcosen golek eman diete garaipena txuri-urdinei. Horrela, Txapeldunen Liga jokatuko du datorren denboraldian.
Realak Madril CFF garaitu du, eta eskura dauka Txapeldunen Liga (2-0)
Realak 2-0 irabazi dio Madril CFF talde gogorrari Zubietan, eta datorren denboraldian Txapeldunen Ligan jokatzeko aukera ematen duen hirugarren postuan egonkortu da. Lavogezek eta Ceciliak sartu dituzte golak.