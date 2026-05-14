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La Real firma tablas con el necesitado Girona en Montilivi (1-1)

El conjunto txuri-urdin se ha adelantado en el marcador mediada la primera parte gracias a un gol de Jon Martin, pero el equipo catalán ha encontrado el empate tras el descanso por medio de Stuani.
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Stuani celebra el gol del empate ante un Remiro contrariado. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Realak bana berdindu du Gironaren kontra Montilivin
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha empatado a un gol contra el Girona el partido correspondiente a la jornada 36 disputado en Montilivi. El conjunto txuri-urdin se ha adelantado en el marcador mediada la primera parte gracias a un gol de Jon Martin, pero el equipo catalán ha encontrado el empate tras el descanso por medio de Stuani.

El Girona ha comenzado con ímpetu el choque y a las primeras de cambio ha estrellado un balón en el palo. La segunda internada del equipo local ha acabado en un centro raso que ha rematado Tsygankov y ha desviado Remiro a la madera.

Ander Barrenetxea ha visto la primera amarilla del partido. Poco después, saque de puerta, rápido, de Remiro, que pone la pelota en largo, a la carrera del propio Barrenetxea. El delantero donostiarra se va escorando y Gazzaniga le achica el espacio, Barrene acaba rematando al muñeco.

Posteriormente, Arnau Martínez ha cruzado en exceso su disparo ante la salida de Remiro, tras una buena combinación del Girona. En el minuto 28, la Real ha encontrado el premio del gol en un córner, que ha rematado de cabeza Jon Martín a las mallas.

Antes del descanso ha llegado la lesión muscular de Barrenetxea, que ha abandonado el terreno de juego tieso. Pablo Marin ha ocupado su lugar en el sistema de Matarazzo. En las postrimerías del primer tiempo, Remiro ha tenido que emplearse a fondo para tocar lo justo un disparo de Ounahi para desviarlo a córner.

En la segunda parte, el conjunto catalán se ha volcado aún más para lograr el empate, y éste ha llegado por medio de Stuani, que ha jugado infiltrado y ha saltado al terreno de juego tras el intermedio. El eterno goleador uruguayo ha cazado un buen centro para hacer su segundo gol en una semana. Ounahi ha conectado entre líneas con Arnau y Stuani se ha anticipado para poner el empate.

El gol ha espoleado al equipo catalán, que ha intentado marcar el segundo tanto, pero la Real se ha defendido con solvencia para lograr un meritorio empate en un partido serio.

Gorka Carrera
18:00 - 20:00
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Fútbol Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Mikel Oyarzabal LaLiga EA Sports

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