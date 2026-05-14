El Girona ha comenzado con ímpetu el choque y a las primeras de cambio ha estrellado un balón en el palo. La segunda internada del equipo local ha acabado en un centro raso que ha rematado Tsygankov y ha desviado Remiro a la madera.

Ander Barrenetxea ha visto la primera amarilla del partido. Poco después, saque de puerta, rápido, de Remiro, que pone la pelota en largo, a la carrera del propio Barrenetxea. El delantero donostiarra se va escorando y Gazzaniga le achica el espacio, Barrene acaba rematando al muñeco.

Posteriormente, Arnau Martínez ha cruzado en exceso su disparo ante la salida de Remiro, tras una buena combinación del Girona. En el minuto 28, la Real ha encontrado el premio del gol en un córner, que ha rematado de cabeza Jon Martín a las mallas.