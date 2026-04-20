Apoteosi txuri-urdina Donostian, Realaren laugarren Kopa dela eta

Realak lortutako Koparen ospakizunek pozez bete dituzte Donostiako bazter guztiak. Süne abeslaria, Oskarsson, Marrero, Elustondo eta Oyarzabal jokalariak eta Pellegrino Matarazzo entrenatzailea izan dira ospakizun ofizialeko protagonista nagusiak.

Realaren autobusak egindako kalejira jendetsuaren une bat. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Realak irabazi duen Koparen ospakizun ofizialek pozez bete dute astelehen honetan Donostia, eta milaka pertsona bildu dira taldearen autobusak Anoeta futbol-zelaitik Gipuzkoako hiriburuko udaletxera egin duen ibilbidean zehar.

Kantuak, bufandak haizetara, banderak eta elastiko txuri-urdinak nagusi izan dira estali gabeko autobusaren bidean. Realaren koloreekin margotuta autobusean eta 'Txapeldunak' eta 'Gipuzkoa, Harrobia, Izaera' lelopean, jokalariek Sevillan Atletico Madrilen aurka lortutako Errege Kopa eskaini diete jarraitzaileei.

Kapitainak, Mikel Oyarzabal eta Igor Zubeldia, 18:00ak pasata, Anoetako inguruak lepo betetzen zituzten zaleen txalo artean, autobusera igo dira, Errege Kopa eskuetan zutela.

Anoetatik irten ondoren, autobusa Amara auzoan sartu da, eta hiriko erdiguneko kaleak zeharkatu ditu jendetzaren artean. Udaletxera iritsi eta harrera ofiziala egin diote taldeari, udaletxeko balkoitik zaleei Kopa eskaini aurretik.

18:00 - 20:00
Haur-danborrada batek Realaren ereserkiarekin hartu ditu txapeldunak

Zalapartarik handiena 19:30ean izan da, Mikel Oyarzabal Realeko kapitaina, Errege Kopa eskuetan zuela, udaletxeko balkoira atera denean, milaka lagunen oihuen artean, Alderdi Eder gainezka baitzegoen marea txuri-urdin bati garaikurra eskaintzeko.

Oyarzabalek eskerrak eman dizkie bertaratutakoei jasotako babesagatik, "urrezko baloia" eskatzen zuten zaleen oihuen artean, eta gogorarazi die ospakizuna duela bost urte irabazitako kopa ospatzeko ere bazela, hura ezin izan baitzuten kalean ospatu covid-19 pandemiagatik.

18:00 - 20:00
Oyarzabal: “Berriz ere esan ahal dugu Kopako txapeldunak garela!”

Jarraian, Pellegrino Matarazzo entrenatzaileak hitz egin du, eta jarraitzaile gipuzkoarrak are gehiago sartu ditu poltsikoan, euskara hutsean egindako hitzaldi batekin ausartu baita. Esan duenez, "bidea denok batera egiten ari gara", eta "hau hasiera besterik ez da".

18:00 - 20:00
Matarazzo, euskara hutsean: “Hau hasiera besterik ez dela sentitzen dut"

Unai Marrero atezainak, finaleko heroiak, penaltien txandan bi jaurtiketa geldituta, hitza hartu du ondoren, zaleek bere abizena oihukatzen zuten bitartean, jasotako babesa eta maitasuna eskertzeko.

18:00 - 20:00
Marrero: “Kristona da plaza beteta ikustea, ez duzue parekorik"

Islandiako aurrelariaren txanda izan da jarraian, eta zaleekin batera doinu birala abestera ausartu da: "Goizean kafea, arratsaldean rona. Orri Oskarsson eraman nazazu Sevillara..."

18:00 - 20:00
Oskarssonek “Llevame a Sevilla” abestia kantatu du

Bukaera aldera, Matarazzok txantxetan Errege Kopa ia bi metroko altueratik altxatuta 'munduko marka' hautsi nahi zuela adierazi du, gaztelaniaz, aurrenekoz. Orain arte inork lortu ez duena, prestatzaile estatubatuarraren ustez. Realeko entrenatzailea gizon garaia da.

Mikel Laboaren 'Txoria txori' kantak amaiera eman dio ospakizun bikoitz baten beharra zuten zale txuri-urdinei, ezin izan baitzuten kalean ospatu 2019-20 denboraldiko Errege Kopa, 2021ean jokatu zena, harmailetan ikuslerik gabe, covid-19aren pandemiagatik.

18:00 - 20:00
Sünek, jokalariek eta plaza osoak “Txoria txori" abestu dute
