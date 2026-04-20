Matarazzo, euskara hutsean: “Hau hasiera besterik ez dela sentitzen dut"
Entrenatzaile txuri-urdinak zaleak poltsikoan sartu ditu egindako hitzaldiarekin. Aldez aurretik, "barkamena" eskatu du "egingo ditudan akatsengatik". "Zeinen hasiera zoragarria egin dugu", azpimarratu du. "Zuen laguntzarekin jokalariek gauza handiak lor ditzakete", erantsi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Elustondoren aurkezpen hunkigarria, Oyarzabalek egina
Mikel Oyarzabalek oso aurkezpen hunkigarria egin dio Aritz Elustondori Errege Kopako tituluaren ospakizunean.
Oskarssonek “Llevame a Sevilla” abestia abestu du
Oskarssonek "Eraman nazazu Sevillara "abestia abestu du Errege Kopako ospakizunean.
Realak Kopa altxatu du “We are the champions” abestiarekin
Realak Errege Kopa altxatu du 'We are the champions' abestia entzun bitartean.
Realaren omenezko aurreskua
Realaren Errege Kopako ospakizunetan, bi dantzarik aurreskua dantzatu dute talde donostiarraren aurrean.
Apoteosi txuri-urdina Donostian, Realaren laugarren Kopa dela eta
Realak lortutako Koparen ospakizunek pozez bete dituzte Donostiako bazter guztiak. Süne abeslaria, Oskarsson, Marrero, Elustondo eta Oyarzabal jokalariak eta Pellegrino Matarazzo entrenatzailea izan dira ospakizun ofizialeko protagonista nagusiak.
Sünek, jokalariek eta plaza osoak “Txoria txori" abestu dute festa ahaztezinari amaiera emateko
Realak lortutako Koparen ospakizunek pozez bete dituzte Donostiako bazter guztiak.
Marrero, finaleko heroia: “Kristona da plaza beteta ikustea, ez duzue parekorik"
Atezainak Realeko langile guztiei eskerrak eman dizkie "bihotz-bihotzez ezkutuan egiten duten lanagatik". Zalei txuri-urdinei goza dezatela eskatu die "momentu txarretan aldamenean" egon ondoren.
Mikel Oyarzabalek Udaletxeko balkoitik erakutsi du Kopa, eta zale guztiekin hitz egin du: “Berriz ere esan ahal dugu Kopako txapeldunak garela!”
Realeko kapitaina izan da aurrena Udaletxeko balkoian, eta Alderdi Ederren zeuden milaka lagunei zuzendu zaie.
Haur-danborrada batek Realaren ereserkiarekin hartu ditu txapeldunak Alderdi Ederren
Realak irabazi duen Koparen ospakizun ofizialek euforiaz bete dute Donostia, eta milaka pertsona bildu dira taldearen autobusak Anoeta futbol-zelaitik Gipuzkoako hiriburuko udaletxera egin duen ibilbidean zehar.