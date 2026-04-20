Las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado por la Real Sociedad han desbordado este lunes la euforia en Donostia-San Sebastián, donde miles de personas se han apostado a lo largo del recorrido que el autobús del equipo ha realizado desde el estadio de Anoeta hasta el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.

Cánticos, bufandas al viento, banderas y camisetas txuri-urdin hasta donde alcanza la vista han jalonado el camino del autobús descubierto, pintados con los colores realistas y las leyendas 'Txapeldunak' y 'Gipuzkoa, Harrobia, Izaera', desde la que los jugadores han mostrado a los seguidores la Copa del Rey conseguida en Sevilla ante el Atlético de Madrid.

Los capitanes, Mikel Oyarzabal e Igor Zubeldia, con la Copa del Rey en sus manos, han encabezado la plantilla realista que ha embarcado en el autobús aclamada por los aficionados que colapsaban los accesos a Anoeta pasadas las 18:00 horas.

Tras abandonar Anoeta, el autobús, se ha adentrado en el barrio de Amara para recorrer en un baño de multitudes las calles céntricas de la ciudad, antes de llegar al Ayuntamiento en el que han tenido lugar una recepción oficial antes de ofrecer la Copa a la afición desde la balconada de la casa consistorial.