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Apoteosis txuri-urdin en Donostia por la cuarta Copa de la Real

Las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado por la Real Sociedad han desbordado la euforia en Donostia-San Sebastián. La cantante Süne, los jugadores Marrero, Oyarzabal, Oskarsson y Elustondo y el entrenador Pellegrino Matarazzo han sido los principales protagonistas de una tarde inolvidable.

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Un momento de la multitudinaria kalejira del autobús de la Real. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Realak eskuratutako laugarren Errege Koparen ospakizunak Donostian
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado por la Real Sociedad han desbordado este lunes la euforia en Donostia-San Sebastián, donde miles de personas se han apostado a lo largo del recorrido que el autobús del equipo ha realizado desde el estadio de Anoeta hasta el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.

Cánticos, bufandas al viento, banderas y camisetas txuri-urdin hasta donde alcanza la vista han jalonado el camino del autobús descubierto, pintados con los colores realistas y las leyendas 'Txapeldunak' y 'Gipuzkoa, Harrobia, Izaera', desde la que los jugadores han mostrado a los seguidores la Copa del Rey conseguida en Sevilla ante el Atlético de Madrid.

Los capitanes, Mikel Oyarzabal e Igor Zubeldia, con la Copa del Rey en sus manos, han encabezado la plantilla realista que ha embarcado en el autobús aclamada por los aficionados que colapsaban los accesos a Anoeta pasadas las 18:00 horas.

Tras abandonar Anoeta, el autobús, se ha adentrado en el barrio de Amara para recorrer en un baño de multitudes las calles céntricas de la ciudad, antes de llegar al Ayuntamiento en el que han tenido lugar una recepción oficial antes de ofrecer la Copa a la afición desde la balconada de la casa consistorial.

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18:00 - 20:00
Una tamborrada infantil recibe a los campeones

El momento de mayor euforia ha tenido lugar pasadas las 19:30 horas, cuando el capitán realista, Mikel Oyarzabal, con la Copa del Rey en sus manos, ha salido al balcón del Ayuntamiento, entre el clamor de miles de personas, para ofrecer el trofeo a la marea blanquiazul que desbordaba Alderdi Eder.

Oyarzabal ha agradecido a los asistentes el apoyo recibido, interrumpido por los gritos de los aficionados que pedían para él el 'balón de oro' y a los que ha recordado que esta celebración también lo es para festejar la copa ganada hace cinco años y que no se pudo celebrar en la calle por las restricciones del covid-19.

Mikel Oyarzabal argazkia
18:00 - 20:00
Oyarzabal: “¡De nuevo podemos decir que somos campeones de Copa!”

A continuación, ha intervenido el entrenador, Pellegrino Matarazzo, quien se ha metido aún más en el bolsillo a la afición guipuzcoana al atreverse con un discurso en euskera para celebrar "este camino" que, según ha dicho, "estamos haciendo todos juntos" y en el que "esto no es más que el principio".

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18:00 - 20:00
Matarazzo, en un discurso íntegramente en euskera: “Siento que esto es solo el principio"

El portero Unai Marrero, héroe de la final al detener dos lanzamientos en la tanda de penaltis, ha tomado la palabra seguidamente, mientras la afición coreaba su apellido con la tonadilla del tradicional 'Tarero, tarero', para agradecer el apoyo y el cariño recibido.

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18:00 - 20:00
Unai Marrero: “Es increíble ver la plaza llena"

Al son de "Por la mañana café, por la tarde ron. Llévame a Sevilla Orri Óskarsson..." ha sido recibido el turno del delantero islandés quien se ha atrevido a cantar el ya estribillo viral junto a los aficionados.

Oskarsonek bere abestia abestu du udaletxean
18:00 - 20:00
Oskarsson ha cantado su tema 'llévame a Sevilla"

El punto final ha llegado de la mano de Matarazzo quien en sus primeras palabras en castellano ha anunciado su intención de 'batir un récord mundial" al izar la Copa del Rey desde sus casi dos metros de altura. Algo que, en su opinión, nadie habría logrado hasta ahora.

El canto conjunto del 'Txoria txori' de Mikel Laboa ha puesto el colofón a los festejos de una afición txuri urdin necesitada de una celebración 'al cuadrado', tras no haber podido festejar en la calle el título de Copa de la temporada 2019-20, disputada en 2021 sin público también en la cartuja por las restricciones de la pandemia de covid-19.

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18:00 - 20:00
Süne, los jugadores y toda la plaza cantan 'Txoria txori'
El Aurresku en honor a la Real Sociedad
Una tamborrada infantil recibe a los campeones con el himno de la Real en Alderdi Eder
Matarazzo, íntegramente en euskera: “Siento que esto es solo el principio"
Sune, los jugadores y toda la plaza cantan 'Txoriak txori' para poner broche a una fiesta inolvidable
Unai Marrero, el héroe de la final: “Es increíble ver la plaza llena, no tenéis parangón"
Oskarsson ha cantado la canción 'llevame a Sevilla"
Mikel Oyarzabal muestra la Copa desde el balcón del Ayuntamiento y habla con toda la afición: “¡De nuevo podemos decir que somos campeones de Copa!”
Ander Barrenetxea Fútbol Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Mikel Oyarzabal Jokin Aperribay Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

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