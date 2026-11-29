Osasuna araña un punto en Mestalla, pero la victoria a domicilio sigue sin llegar (1-1)
El equipo navarro rescata un punto en Mestalla tras adelantarse en el marcador con un gol de Rubén García, aunque sigue sin romper su mala racha a domicilio, donde no gana desde agosto. Hugo Duro ha puesto el empate para el Valencia y el VAR ha anulado un tanto de Osambela que podido haber dado la victoria a los rojillos.
El Valencia y Osasuna han empatado a uno en Mestalla, en el partido correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga. Los rojillos han sido superiores durante la primera mitad y se han adelantado en el marcador con un gol de Rubén García. Sin embargo, tras el descanso el equipo ha dado un paso atrás, cediendo terreno e iniciativa al Valencia. Los locales han aprovechado esa situación para empatar por medio de Hugo Duro. En los minutos finales, el VAR ha anulado un tanto de Osambela que podría haber dado la victoria a los rojillos. Un punto que permite sumar, pero que prolonga la mala racha a domicilio, donde los navarros no ganan desde agosto.
El encuentro ha comenzado con mucha cautela por parte de ambos equipos, conscientes de la importancia de sumar en su lucha por alejarse de los puestos de descenso. El Valencia ha tratado de llevar la iniciativa, mientras que Osasuna ha presionado la salida de balón de los locales.
Con el paso de los minutos, el conjunto navarro se ha hecho con el control del partido y ha generado las ocasiones más peligrosas. Tárrega ha evitado que varios balones llegaran a Budimir y también ha intervenido para desviar un disparo de Diego Rico. Moi Gómez también ha probado fortuna con un lanzamiento que se ha marchado por poco tras tocar en la defensa valencianista.
La respuesta del Valencia ha llegado a través del juego directo, con Javi Guerra y Dani Raba como protagonistas. Pepelu ha dispuesto de dos buenas oportunidades y Sadiq ha obligado a Herrera a intervenir para detener su disparo en dos tiempos.
Tras el descanso, el equipo local ha intentado recuperar el control, aunque no ha conseguido generar demasiado peligro. Los cambios de ambos entrenadores han dado un nuevo impulso al encuentro. Arrasate ha acertado con la entrada de Rubén García, que ha adelantado a Osasuna en el minuto 63 tras aprovechar un buen pase de Raúl Moro (0-1).
El conjunto rojillo ha buscado ampliar su ventaja y Moro ha estado cerca de conseguirlo, pero Dimitrievski ha evitado su remate con una buena intervención. Cuando Osasuna atravesaba su mejor momento, el Valencia ha reaccionado con la entrada de David Otorbi y Hugo Duro.
Precisamente, Duro ha empatado el encuentro en el minuto 74 con un potente cabezazo.
En el tramo final, ambos equipos han buscado el gol de la victoria. Dimitrievski ha vuelto a intervenir ante un disparo de Moro, mientras que Osambela ha conseguido marcar en el minuto 88. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el colegiado ha anulado el tanto por mano.