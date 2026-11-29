El encuentro ha comenzado con mucha cautela por parte de ambos equipos, conscientes de la importancia de sumar en su lucha por alejarse de los puestos de descenso. El Valencia ha tratado de llevar la iniciativa, mientras que Osasuna ha presionado la salida de balón de los locales.

Con el paso de los minutos, el conjunto navarro se ha hecho con el control del partido y ha generado las ocasiones más peligrosas. Tárrega ha evitado que varios balones llegaran a Budimir y también ha intervenido para desviar un disparo de Diego Rico. Moi Gómez también ha probado fortuna con un lanzamiento que se ha marchado por poco tras tocar en la defensa valencianista.

La respuesta del Valencia ha llegado a través del juego directo, con Javi Guerra y Dani Raba como protagonistas. Pepelu ha dispuesto de dos buenas oportunidades y Sadiq ha obligado a Herrera a intervenir para detener su disparo en dos tiempos.