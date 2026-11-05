Anai Morales regresa a Osasuna

Anai Morales regresará en enero de la UD Logroñés a Osasuna tras la formalización por parte de la entidad rojilla de la cláusula de repesca incluida en el acuerdo de cesión con la entidad riojana. El club ha tomado la decisión de adelantar el regreso del extremo ante la falta de efectividad ofensiva del equipo navarro.

Morales ha realizado un gran inicio de temporada en el Logroñés, marcando 9 goles en 10 partidos disputados. Un dato que, además de llamar la atención del club rojillo, lo ha convertido en una sensación de Primera Federación.

Osasuna ha querido agradecer a la UD Logroñés por “contribuir al proceso formativo” del jugador.