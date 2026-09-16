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Luis Miguel Ramis, baliogabetutako golaz: “Nire ustez, erabaki okerra da; berriro ere, horrek zigortu egin gaitu”
Osasunak 4-0 galdu du Atletico Madrilen aurka. Partida amaituta, entrenatzaileak Iñigo Arguibidek sartutako eta epaileak baliorik gabe utzitako gola izan du aztergai; jokaldi hori gertatu denean, emaitza 1-0ekoa zen.
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