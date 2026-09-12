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Bigarren porrota jarraian Osasunarentzat (0-2)

Nafarrek bi gol jaso dituzte lehen 20 minutuetan eta, saiatu diren arren, ez dute Espanyolen atea zulatzeko modurik aurkitu.
PAMPLONA, 12/09/2026.- El centrocampista del Osasuna Rubén García (d) protege una posesión durante el partido de la quinta jornada de Liga disputado entre el Osasuna y el Espanyol, este sábado en el estadio de El Sadar. EFE/Villar López
Ruben Garcia, partidako jokaldi batean. Argazkia: Efe.
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Azken eguneratzea

Osasunak galdu egin du Espanyolen aurka, EA Sports Ligako 5. jardunaldian jokatutako partida. 

Neurketa hasi eta berehala Espanyolek gola egin du. Jokaldi azkar batean, Robertok aurretik jarri du talde kataluniarra Marcosek egindako erdiraketa aprobetxatuta.

12. minutuan, gorritxoek penaltia eskatu dute Riedelek Raul Garciari egindako faltaren ondorioz, baina epaileak ez du ezer adierazi. Sadarreko zaleak oso haserre agertu dira epaielarekin.

Lehen minutuak joan-etorrikoak izan dira eta 17. minutuan, Espanyolek bigarrena egin du. Gola, oraingoan ere, Robertorena izan da. 

Handik gutxira, Ruben Garciak gola du, baina epaileak baliorik gabe utzi du gola, erdiraketa egin aurretik baloiak hondoko marra gainditu duelako. 

Ramisen taldeak ez du amore eman. Nafarrak hegaletatik saiatu dira behin eta berriro, Kike Barjaren eta Ruben Garciaren bidez, baina Raul Garciak eta Budimirrek ez dute asmatu azken errematea egiteko momentuan.

Atsedenaldiaren ostean,  Espanyolek hirugarrena egiteko aukera argia izan du, baina Herrerak ondo aurreratu zaio Dolani jokalajriaren jaurtiketa ekiditeko.

Ondoren, eta egoera ikusita, Ramisek hiru aldaketa egin ditu: Dubasin, Moro eta Osambela sartu ditu, Arguibide, Ruben Garcia eta Barjaren ordez.

Baina aldaketok eragin txikia izan dute. Espanyolek sendo eutsi dio partidari defentsan eta azken minutuak ondo kudeatu dituzte. Ondorioz, Osasunak denboraldiko lehen porrota hartu du etxean.

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