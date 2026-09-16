6ª jornada
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Luis Miguel Ramis, sobre el gol anulado: “Para mí, está mal anulado; otra decisión que nos condena”

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Luis Miguel Ramis (Osasuna)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Luis Miguel Ramis, baliogabetutako golaz: “Nire ustez, erabaki okerra da; berriro ere, horrek zigortu egin gaitu”
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Última actualización

El entrenador de Osasuna, tras el partido en el que el equipo rojillo ha perdido por 4-0 ante el Atlético Madrid, ha dado su punto de vista en torno al gol marcado por Iñigo Arguibide y anulado por el árbitro, con 1-0 en el marcador. 

Luis Miguel Ramis LaLiga EA Sports Fútbol Osasuna

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