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Osasunak Huesca izango du aurkari Erreginaren Kopako bigarren kanporaketan

Kanporaketa partida bakarrera jokatuko da, Huescaren zelaian, irailaren 29tik urriaren 1era bitartean.

Osasuna emakumezkoen taldea

Osasunako jokalariak, gol bat ospatzen. Artxiboko argazkia: Osasuna

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Osasunak Huesca izango du aurkari Erreginaren Kopako bigarren kanporaketan, horrela egokitu baitzaio ostiral honetan Espainiako Futbol Federazioak Las Rozasen (Madril) duen egoitzan egindako zozketan.

Kanporaketa partida bakarrera jokatuko da, irailaren 29a eta urriaren 1a bitartean, Aragoiko oinarrizko futbolaren egoitzan, Huescaren kirol hirian.

Huesca maila bat beherago dagoelako lehiatuko dira gorritxoak etxetik kanpo.

Erregina Kopa Osasuna

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