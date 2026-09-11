EA Sports Liga
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Ramis: “Osasuna Espanyolen aurka ausart ikustea espero dut"

Iragarkia
Luis Miguel Ramis
18:00 - 20:00
Luis Miguel Ramis. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Larunbatean, EA Sports Ligako 5. jardunaldian, Osasunak Espanyolen aurka jokatuko duen partidari begira, Luis Miguel Ramis gorritxoen entrenatzaileak esan du bere taldea ausarta izatea espero duela, eta Alavesen aurkakoan taldeari "oreka" falta izan zitzaiola onartu du.

Futbola Osasuna EA Sports Liga Luis Miguel Ramis

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