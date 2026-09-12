Osasuna vs Espanyol (0-2)
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Ruben Garcia: “Lehen minutuak kaotikoak izan dira"

Iragarkia
Ruben Garcia
18:00 - 20:00
Rubén García. Argazkia: EITB
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Osasunako jokalariak Espanyolen aurka jasotako porrotari buruz hitz egin du (0-2) Sadarren, EA Sports Ligako bosgarren jardunaldian. Autokritika egin du izan duten partida hasiera kaskarraz.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

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