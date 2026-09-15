Atletico Madril-Osasuna
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Ramis, Atleticoren aurkako partidari buruz: “Taldeak saria merezi du egiten ari den lanagatik”

Iragarkia
Ramis, entrenador de Osasuna
18:00 - 20:00
Luis Miguel Ramis, Osasunako entrenatzailea
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Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzaileak gorritxoek asteazken honetan Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du hedabideen aurrean.

Futbola Osasuna EA Sports Liga Luis Miguel Ramis

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